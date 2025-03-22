'Merkez medya' eleştirisini kaldıramadılar... NTV, Özgür Özel konuşurken yayını kesti!

Yayınlanma: 22.03.2025 - 15:12

Güncelleme: 22.03.2025 - 15:15

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda belediye çalışanının gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Saraçhane'de yaptığı basın açıklamasında, merkez medyanın eylemler ile İBB'ye yönelik operasyona ilişkin tavrını eleştirdi.

NTV de, 'Merkez medyaya' diye seslendiği sırada Özgür Özel'in konuşmasını keserek stüdyoya bağlandı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN 'BOYKOT' ÇAĞRISI

NTV'nin Özel'in konuşması sırasında yayını kesmesi, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bazı kullanıcılar NTV ve bağlı olduğu Doğuş Grubu'nu 'boykot' çağrısı yaptı.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özel, kesinlen konuşmasında şunları söylemişti:

"Buradan merkez medyaya sesleniyorum: Bütün reklamları belli bir gelir seviyesinin, belli bir evi eğitim seviyesinin üzerinden alırsın. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin yüzde 70’i seni izler. Oraya çıkardığın iki yorumcu ile denge kurar gibi yaparsın, bu soruşturmada bütün suçu bize yıkarsın. Daha hiçbir şey yokken, gizliyken.

Buradan söylüyorum; merkez medyaya, haber kanallarına: Bu haberleri görmeyin, yapmayın. Pazartesi günü tüketimden gelen gücünü kullanmayan, size hedefe koymayan, ‘Buna sessiz kaldılar görmediler’ diyen, Gezi’de penguen verip de ertesi gün nedamet getirenlere söylüyorum. Polisin ‘220 bin’ dediği, gözün 500 bini gördüğü, dronun 1 milyon çektiği bir gece mitingini görmeyenlere söylüyorum. Sizi izleyen, bize oy veren yüzde 70, sizi izleyenin yüzde 70’i, tüketimden gelen gücünü, diğer firmalarınızın ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim."