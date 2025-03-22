MHP'li Yönter, Özgür Özel'i hedef aldı: 'Çanlar senin için çalıyor'

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, İBB Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan sokak eylemlerine destek veren CHP lideri Özgür Özel'i "Çanlar senin için çalıyor… Siyasi sonun yaklaşıyor" sözleriyle hedef aldı.

MHP'li Yönter, Özgür Özel'i hedef aldı: 'Çanlar senin için çalıyor'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 12:13

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'ye çağrıda bulunmuştu.

Özel, İmamoğlu'na destek amacıyla Saraçhane'de dün de gerçekleştirilen açıklamalarda "Bana diyorlar ki 'sokak çağrısı mı yapıyorsun?' Evet. Evet. Evet" ifadesini kullanmıştı.

Bu açıklamaların siyasette yankısı sürerken, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yönter, Özgür Özel'i hedef aldığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çanlar senin için çalıyor…Siyasi sonun yaklaşıyor…Nifak filmin sonlanıyor…Çember daralıyor…Acıyorum haline, hesap vereceksin Türk hakimine…"


Etiketler: #CHP #İzzet Ulvi Yönter #MHP #Özgür Özel

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