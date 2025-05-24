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Merkeze çekilen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan veda mesajı!

Merkeze çekilen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan veda mesajı!

24.05.2025 09:45:00
Güncellenme:
ANKA
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Merkeze çekilen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan veda mesajı!

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Valiliği görevinden alınarak merkeze çekilen Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

Bülent Tekbıyıkoğlu, merkeze çekilmesinin ardından sosyal medya hesabından ilk kez bir paylaşım yaptı. Tekbıyıkoğlu, Tunceli Valiliği basın ekibi tarafından hazırlanan videoyu, "Basın ekibime bu güzel veda armağanı için çok teşekkür ediyorum" notu ile paylaştı.

Videoda, Tekbıyıkoğlu'nun Valilik görevindeyken yürüttüğü çalışmalar, icraat ve ziyaretler yer aldı. Videonun sonunda, "Bu video, görev süresince Tunceli’ye kattıklarıyla iz bırakan Sayın Valimize bir veda ve teşekkür hediyesi olarak Tunceli Valiliği'nin armağanıdır" mesajı paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Tekbıyıkoğlu'nun, terör örgütü PKK'nin kurucularından Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun için kentte anma töreni düzenlenmesine izin vermek istemediği, İçişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine etkinliğe izin verilmesinden rahatsızlık duyduğu bu nedenle merkeze çekilmek için dilekçe verdiği ileri sürülmüştü.

Ardından da İçişleri Bakanlığı Tekbıyıkoğlu'nun merkeze çekildiğini açıklamıştı. 

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