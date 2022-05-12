Merkeze çekilen valiler arasında dikkat çeken isimler

12 Mayıs 2022 Perşembe, 09:15

Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın Gezi Davası’nda verilen mahkumiyet kararlarına yönelik eleştirisinin arından Uşak Valiliği’nden geçici olarak İçişleri Bakanlığı emrine alınan eşi Funda Kocabıyık’ın da aralarında olduğu 9 ilin valisi merkeze çekildi. Merkeze çekilen valiler arasında, günlerce elektrik kesintisi yaşanan Isparta’nın valisi Ömer Seymenoğlu da yer aldı.

Valiler kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Kararname ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bartın Valisi Sinan Güner, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Karaman Valisi Mehmet Alparslan Işık ve Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, mülkiye başmüfettişliğine atandı.

20 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyonkarahisar’a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın’a, Edirne Valisi Ekrem Canalp Batman’a, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu’ya, Mersin Valisi Ali İhsan Su Diyarbakır’a, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne’ye, Malatya Valisi Aydın Baruş Isparta’ya, Mülkiye Müfettişi Tuncay Akkoyun Karaman’a, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek Kayseri’ye, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir’e, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli’ye, Batman Valisi Hulusi Şahin Malatya’ya, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Mersin’e, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde’ye, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek Sivas’a, Sivas Valisi Salih Ayhan Şanlıurfa’ya, Kırklareli Valisi Osman Bilgin Şırnak’a, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat’a, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak’a, Tokat Valisi Ozan Balcı Van’a vali oldu.

Vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Volkan Barış Göçmez de bu görevlere asaleten atandı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevine ise Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan getirildi.

EŞİ GEZİ DAVASI’NDA VERİLEN MAHKUMİYET KARARLARINI ELEŞTİRMİŞTİ

Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Gezi Davası’nda verilen mahkumiyet kararlarının ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar" demişti. Kocabıyık’ın eşi olan Funda Kocabıyık, bu paylaşımın ardından, Uşak Valiliği’ni yürütürken geçici olarak İçişleri Bakanlığı emrinde görevlendirilmişti.