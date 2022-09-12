Merkezefendi Belediyesi’nde gündüz bakımevi eğitime başladı
Denizli’de Merkezefendi Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle, Muratdede Mahallesi’ne kazandırılan Gamateks-Osman Aydınlı Gündüz Bakımevi’nde eğitim başladı. İlk eğitim gününde minikleri yalnız bırakmayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Eğitimin her zaman rahat koşullarda gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Yeni gündüz bakımevimiz mahallemize ve bölgemize hayırlı olsun” dedi.
Merkezefendi Belediyesi’nin eğitime yönelik destekleri sürüyor. Sevindik Mahallesi’nden sonra Muratdede Mahallesi’ne kazandırılan Merkezefendi Belediyesi Gamateks-Osman Aydınlı Gündüz Bakımevi’nde ilk ders zili çaldı. Dört sınıfın açıldığı gündüz bakımevinde, 86 minik öğrenci eğitim görecek.
Çocukların gelişimine katkıda bulunmak, ilköğretime hazırlamak ve çalışan kadınların çocuk bakımına destek olmak amacıyla ilçeye kazandırılan ikinci gündüz bakımevinin ilk eğitim gününe Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da katılarak minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Başkan Doğan, geleceğin teminatı olan çocuklara desteklerini her zaman sürdüreceklerini söyledi.
“EĞİTİME YATIRIM HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZ”
Başkan Doğan, önceliğin her zaman eğitim olduğunu belirtti. Hem minik öğrencilere hem de ailelerine destek olmak için gündüz bakımevlerinin sayısını artırmak istediklerini söyleyen Doğan, “Muratdede Mahallemize kazandırdığımız kreşimizde ilk günün heyecanını yaşıyor, Merkezefendi Belediyesi olarak eğitimin her zaman rahat koşullarda gerçekleşmesi için çalışıyoruz. İlçemize kazandırdığımız ve kazandıracak olduğumuz gündüz bakımevlerinde çocuklarımız çağdaş, donanımlı ve ferah bir ortamda vakit geçirecek. Hem bizlerin hem de ailelerin içi bu yönde çok rahat. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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