Merkezefendi ‘Engelsiz Yaşam Akademisi’nde kayıtlar
Denizli’de Merkezefendi Belediyesi tarafından engelli vatandaşların kuaförlük, berberlik, halıcılık, market, el işi, tekstil gibi mesleki atölyelerde eğitim aldığı ve sosyalleştiği Merkezefendi Engelsiz Yaşam Akademisi 2022-2023 eğitim-öğretim yılına başlıyor.
Merkezefendi Belediyesi tarafından Gümüşçay Mahallesi’ne kazandırılan ve engelli bireyler için bölgenin ilk ve tek sosyal tesisi niteliğini taşıyan ‘Engelsiz Yaşam Akademisi’ sosyal faaliyetlerine devam ediyor. Kuaförlük, berberlik, halıcılık, market, el işi, tekstil gibi mesleki atölyelerde eğitim aldığı ve sosyalleştiği Merkezefendi Engelsiz Yaşam Akademisi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı kayıtları başlıyor.
5 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim yılı için kayıt yaptırmak isteyen aileler çocuklarını, 16 Eylül Cuma gününe kadar Gümüşçay Mahallesi'nde hizmet vermekte olan Engelsiz Yaşam Akademisi'ne başvurabilecekler.
“ENGELLERİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
Engelli bireylerin meslek öğrendiği ve hoş vakit geçirdiği Engelsiz Yaşam Akademisi’nde ön kayıtın başladığını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Engelli bireylere yönelik bölgenin ilk ve tek sosyal tesisi niteliğini taşıyan tesisimiz, yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanıyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı kayıtlarımız başlıyor. Her geçen gün akademimiz kendini geliştiriyor, yeniliyor. Engelsiz Yaşam Akademisi’ndeki bireylerimiz ile birlikte eğlenerek bir çok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalarımıza tüm hızımız ve heyecanımızla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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