Merkezefendi lavanta kokacak
Denizli’de Merkezefendi Belediyesi tarafından Yenişafak Mahallesi’nde oluşturulan lavanta bahçesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Lavanta bahçesi, büfe, seyir terasları, yürüyüş yolları ve otopark alanıyla birlikte toplamda 35 dekarlık büyüklüğe sahip. Masal Parkı’na uzanacak olan lavanta bahçesi 60 dekar alanda ziyaretçilerin fotoğraf çekilebileceği salıncak, masa, televizyon ve resim çerçevesi gibi objelerle vatandaşa hizmet veriyor.
Başkan Şeniz Doğan, “Lavanta bahçemizi turizm açısından da önemli bir merkez haline getirmeyi çabalıyoruz. Merkezefendi’yi daha yaşanabilir, daha renkli ve daha güzel bir ilçe haline getirme yolunda tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ailesiyle birlikte güzel vakit geçirip fotoğraf çekmek isteyen ve bu güzel kokuyu içine çekmek için gelecek tüm herkesi lavanta bahçemize bekleriz” ifadelerini kullandı.
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