Merkezefendi'de kadın festivali

10 Aralık 2021 Cuma, 06:53

Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek festivalin ilk gününde Zuhal Feray Şenkibar ile Merkezefendi Belediye Orkestrası konser verecek. Festivalin ikinci gününde yazar İclal Aydın saat 15.00’te söyleşi ve imza etkinliği düzenleyecek. Saat 20.00’de Zeynep Casalini, Zuhal Feray Şenkibar ve Rollback Grubu ile birlikte konser verecek. El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali’nin son gününde ise yazar Şermin Yaşar saat 14.00’te söyleşi ve imza etkinliğinde okuyucuları ile buluşacak. Festival boyunca 150 stantta kadın girişimcilerin ürünleri, atölyeler ve sürpriz etkinlikler yer alacak.

Festivale ilişkin açıklama yapan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kadın bir belediye başkanı olarak, üreten kadınların, işletme sahibi kadınların her zaman yanında olacağımın sözünü vermiştim. İlçemizde çalışan ve üreten kadın istihdamının artması bizleri son derece mutu ediyor. Girişimciliği her zaman destekleyeceğiz. İlçemizde ilk kez düzenleyeceğimiz festivalde üreten kadınlarımız stant açarak ürünlerini sergileyecekler. Kadınlarımız için önemli olan bu tarz festival ve etkinliklerin sayısını artıracağız. Hem ev ekonomisine hem de toplumun kendi üretme mekanizmasını geliştirmesi konusunda önemli bir etkinlik olacak. Gerçekleştireceğimiz festivale yoğun ilgi gösteren kadın üreticilerimize ve girişimcilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.