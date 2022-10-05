Merkezefendi'de Off-Road heyecanı

05 Ekim 2022 Çarşamba, 11:56

Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağı, Ege Bölgesi’nin tek yarışı Petlas Türkiye Off-Road Türkiye Şampiyonası 6. Ayak DENDOFF Yarışları başlıyor. 6 Ekim Perşembe günü saat 16.00’da Merkezefendi Belediyesi önünden Off-Road araçlarının kortej geçişi düzenlenecek. 8 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da Orman Etabı, 9 Ekim Pazar günü saat 10.00’da ise Seyirci Etabı gerçekleştirilecek. Türkiye’den çok sayıda Off-Road tutkununun katılacağı yarışlar, Göveçlik Yolu Üzeri İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yanı’ndaki Merkezefendi Off-Road Pisti’nde yapılacak.

Merkezefendi’de düzenlenecek etkinlikte özel dizayn edilmiş araçlar zor parkurlarda yarış severlere heyecanlı dakikalar yaşatacak. Adrenalin ve doğa tutkunlarının buluşması için büyük bir olanak sağlayacak olan Off-Road yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri verilecek. Off-Road pilotları pist alanında çamur, rampa, çukur ve virajlı yolda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele edecek.

SEYİR ZEVKİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU PİST

Merkezefendi Off-Road Pisti, Türkiye’deki en iyi seyirci izleme alanlarının başında yer alıyor. Adrenalin, tutku ve heyecanın yaşayacak olan seyirciler yarışları rahat bir şekilde yukarıdan kuş bakışı izleyebilecek.

“MERKEZEFENDİ’NİN MARKA DEĞERİ ARTIYOR”

Yarışlara ev sahipliği yaptıkları için heyecanlı ve mutlu olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. Ayak DENDOFF Yarışı 8-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Düzenleyeceğimiz yarışlar sayesinde Merkezefendi’nin marka değeri artmaya devam ediyor. Her yıl geleneksel hale gelen ulusal Off-Road yarışlarını gerçekleştirmenin mutluluğunu sizlerle beraber yaşayacağız. Sporcularımızın şovlar yapabileceği ve daha iyi yarışabileceği geniş bir alanda Off-Road yarışlarını gerçekleştireceğiz. Merkezefendimizden, Denizlimizden ve birçok ilden seyircilerimiz yarışları izlemek için gelecek” ifadelerini kullandı.