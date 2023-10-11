‘Merkezi sınav sorun yaratır’

Yayınlanma: 11.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.10.2023 - 04:00

MEB, 9 Eylül’de yürürlüğe koyduğu ölçme ve değerlendirme yönetmeliğine göre, ortaokul ve liselerde ülke genelinde uygulanacak ortak sınav kararı almıştı.

Söz konusu kitapçıklardan 6.sınıfların ortak Türkçe yazılı sınavı incelendiğinde, sınavların açık uçlu ve kısa yanıtlı sorulardan oluştuğu görüldü.

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı örnek soruları da yine açık uçlu yöntemle hazırlandı.

Cumhuriyet’e konuşan eğitimci Özgür Bozdoğan “Türkiye’de öğrenciler arasında derin farklar var. Öğrenciler, aynı sosyal çevrede ve koşullarda yaşamadıkları gibi, aralarında çeşitli eşitsizlikler bulunuyor. Bu koşullarda merkezi sınav, yeni sorunlar getirecektir. Bakanlık eşitsizlikleri derinleştiriyor” ifadelerini kullandı.

