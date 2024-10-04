Mermer kaplama kırılmıştı: Müslüme'nin mezarındaki tahribatın nedeni belli oldu
Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan ve Karaman’da defnedilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın mezarı yeniden onarıldı.
Çeltek Mahallesi’nde bulunan Kazalpa Mezarlığında Müslüme Yağal’ın mezarının ayak tarafından taşında kırık olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve Karaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bildirdi.
SALDIRI DEĞİL, 'YAPISAL BOZULMA'
Mezarda inceleme yapan polis ekipleri, herhangi bir saldırının olmadığını taşların yapısal olarak bozulup düştükten sonra kırıldığını tespit etti.
MEZAR YENİLENDİ
Karaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri de Müslüme’nin mezar taşlarını yenileyerek üzerine çiçek dikti.
Taşları yenileyen mermer ustası Mükremin Sağkaya, "Geçtiğimiz gün yaşanan rüzgarların ardından mezar yıkılmış. Mezarın bağlantıları açılmış, herhangi bir kırılma yok. Yapıştırıcıları açılmış, o şekilde yıkılmış. Kırma şeklinde olsa kırıldığı belli olurdu. Bağlantılarından açılmış, yapıştırıcılar gevremiş, o yüzden mezar bozulmuş. Tekrar yeniledik” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketinde ayrım 1'in altında!
- 5 yıl önce ekilmişti! Hasadı başladı: Markette 350 TL
- Ünlü hamburger zincirinden 'sağlık' skandalı!
- 'Tepkiler sonrası' yeniden gözaltı!
- Apple ‘Sinan Ateş’ için ne diyecek?
- AKP’li isim bir şehre domuz eti yedirmiş!
- 'En güçlü Erdoğancılar bile...'
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- MHP'yi işaret etti: 'Ucu Balgat'a çıktı!'
- İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları...