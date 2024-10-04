Mermer kaplama kırılmıştı: Müslüme'nin mezarındaki tahribatın nedeni belli oldu

Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan ve Karaman’da defnedilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın mezarı yeniden onarıldı.

Mermer kaplama kırılmıştı: Müslüme'nin mezarındaki tahribatın nedeni belli oldu
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İHA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 15:52

Çeltek Mahallesi’nde bulunan Kazalpa Mezarlığında Müslüme Yağal’ın mezarının ayak tarafından taşında kırık olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve Karaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bildirdi.

SALDIRI DEĞİL, 'YAPISAL BOZULMA'

Mezarda inceleme yapan polis ekipleri, herhangi bir saldırının olmadığını taşların yapısal olarak bozulup düştükten sonra kırıldığını tespit etti.

MEZAR YENİLENDİ

Karaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri de Müslüme’nin mezar taşlarını yenileyerek üzerine çiçek dikti.

Taşları yenileyen mermer ustası Mükremin Sağkaya, "Geçtiğimiz gün yaşanan rüzgarların ardından mezar yıkılmış. Mezarın bağlantıları açılmış, herhangi bir kırılma yok. Yapıştırıcıları açılmış, o şekilde yıkılmış. Kırma şeklinde olsa kırıldığı belli olurdu. Bağlantılarından açılmış, yapıştırıcılar gevremiş, o yüzden mezar bozulmuş. Tekrar yeniledik” dedi.


Etiketler: #Müslüme Yağal #Müslüme

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