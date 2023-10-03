Türkiye bu olayla sarsılmıştı... 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin biri tutuklu 4 yakınının yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı. Tutuklu sanık H.Y.'nin 4 ayrı suçtan cezalandırılması talep edilirken, duruşma 17 Ekim tarihine ertelendi.
Mersin’in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın (3) ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı.
Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan büyükbabası H.Y., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar anne S.Y., büyükanne A.Y. ve suça sürüklenen ağabey O.Y.'nin yer almadığı duruşma salonunda, taraf avukatları hazır bulundu.
DURUŞMA 17 EKİM'E ERTELENDİ!
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu H.Y.'nin; Müslüme'ye karşı "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.
H.Y.'nin ayrıca gelini S.Y.'ye karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ve bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A.Y.'ye karşı "çocuğun cinsel istismarı"ndan cezalandırılması talep edildi.
Mütalaada, "suçluyu kayırmak"tan yargılanan tutuksuz sanıklar büyükanne A.Y. ve ağabey O.Y.'nin beraatı, anne S.Y.'nin ise cezalandırılması istendi.
Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.
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