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Mermerli Plajı, ilk yıl için 2 milyona verilmiş

Mermerli Plajı, ilk yıl için 2 milyona verilmiş

12.06.2025 04:00:00
Güncellenme:
Bülent Ecevit
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Mermerli Plajı, ilk yıl için 2 milyona verilmiş

Antalya Kaleiçi’ndeki ünlü Mermerli Plajı’nı valilikten kiralayan yeni işletmecisinin 1000 liralık bir giriş ücreti tepki çekince plaj önceki gün geçici olarak kapatıldı. Valilik yaptığı açıklamada plajın ilk yıl için 2 milyon 700 bin lira maktu bedelle 10 yıllığına kiraya verildiğini duyurdu. Ayrıca işletmeci tarafından alınan giriş bedelinin bir şezlong kira bedeli olduğunu girişlerin ücretsiz olacağı duyuruldu.

Mermerli’deki restoranı valilik şirketi AYDAŞ’ın alkolsüz olarak işleteceği, kiraya verilen plajın ise alkollü olarak işletilebileceği açıklandı.

Alkollü ve alkolsüz Kaleiçi’nde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 1 bin 77 metrekarelik bir alan olup 30 yılı aşkın bir süre boyunca, ecrimisil ödenmek suretiyle, alkollü bir restoranın plaj işletmesi olarak halkın hizmetinde olduğu hatırlatılan açıklamada, yıllık (2025) ecrimisil bedeli 720 bin TL ve kira bedeli, birim fiyatı 400 TL olan yaklaşık 300’ün üzerinde şezlong ile hizmet veren uygulamaya son verildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, “Toplamda 64 milyon 778 bin 964 TL’ye Mermerli Plaj ve restorasyon işi tamamlanmıştır. Geçmiş yıllarda plaj ve restoran alkollü işletme belgeli olarak birlikte işletilmiş ancak turistik bir mekân olduğu için plajla restoran işletmesi ayrılmış, restoran bölümünün AYDAŞ tarafından alkolsüz olarak işletilmesi planlanmış, plaj işletmesi ise alkollü olarak işletilebilecek şartlarda kiraya verilmiştir” dendi.

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