Mersin Akkuyu’da zam isteyen işçiler işten çıkarıldı
Nükleer santral inşaatında çalışan işçiler zam talebinde bulundu. İnşaat şirketi, 27 işçiyi işten çıkardı.
Mersin Akkuyu’da nükleer santral inşaatında faaliyet gösteren taşeron firma İntens İnşaat şirketi, zam talebinde bulunan 27 işçiyi işten çıkardı.
Şu ana kadar yetkililerden konuya ilişkin hiçbir açıklama gelmediğini vurgulayan işçiler Cumhuriyet’e konuştu.
"EYLEM YAPTIK"
Daha önce zam talebiyle eylem yaptıklarını aktaran bir işçi, “Ödenmeyen maaşımızı istemek ve zam talebinde bulunmak için eylem yapmıştık bu yüzden işten çıkarmalar oldu” dedi.
"KOŞULLAR OLUMSUZ"
İşten çıkarmaların devam edeceği iddia edilirken DİSK Dev-Yapı İş Sendikası Genel Sekrereti Nihat Demir, ekonomik krizin işçileri olumsuz etkilediğine dikkat çekerek işten çıkarmalara tepki gösterdi. Demir, “Şantiyelerde çalışma koşulları olumsuz. Şartların iyileşmesini isteyenler de işten çıkarılıyor” diye konuştu.
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