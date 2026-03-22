Mersin-Antalya kara yolundaki heyelan araç kamerasında: Ölümden kıl payı kurtuldu

Edinilen bilgilere göre, Aydıncık ilçesi Yenikaş Mahallesi Sarıyar mevkiinde yağışların ardından toprak kayması meydana geldi.

Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, seyir halindeki otomobile isabet etti. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, sürücü Okan K. hafif şekilde yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Heyelan nedeniyle çift yönlü olarak bir süre trafiğe kapatılan yol, karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı çalışma sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

HEYELAN ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan heyelan anı, olay sırasında toprak ve kaya parçalarının altında kalan aracın araç kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otomobilin bir anda yuvarlanan toprak ve kaya parçalarının altında kaldığı, bu sırada hava yastıklarının açıldığı ve ön camının kırıldığı görüldü.