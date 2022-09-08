Mersin Antalya karayolu yangın nedeniyle ulaşıma kapatıldı

08 Eylül 2022 Perşembe, 00:39

Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde bu sabah saat 07.13’te çıkan orman yangınına müdahale halen devam ediyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde 15 saati aşkın devam eden orman yangınında alevler D-400 karayoluna kadar ulaştı .Yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Mersin’de çıkan orman yangınına havadan 5 uçak, 3 helikopter ve 300 işçiyle müdahale ediliyor.

Bölgeye yakın 30 ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Öte yandan yangına müdahaleye giden bir arazöz kaza yaptı. 15 saatin geride kaldığı yangının söndürülmesi için Mersin dışında Adana, Antalya, Aksaray, Konya ve Karaman’dan destek geldiği kaydedildi.

Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ve yer ekipleri sevk edildi.

13 saatin geride kaldığı yangının söndürülmesi için Mersin dışında Adana, Antalya, Aksaray, Konya ve Karaman’dan destek geldiği kaydedildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mersin ili Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde saat 07.13’te başlayan orman yangınına saat 07.20 itibarı ile ilk müdahale yapılmıştır. Yangını kontrol altına alma çalışmaları; 11 uçak, 29 helikopter (9 adet Milli Savunma Bakanlığı, 5 adet İçişleri Bakanlığı Rezerv Güç), 138 arazöz, 15 dozer ve 850 personel ile devam etmektedir. Orman yangınında 5 Orman Genel Müdürlüğü personeli yaralanmış olup, tedavileri yapılmak üzere sağlık kurumlarına sevk edilmiştir.

7 Eylül 2022 tarihinde ülkemiz genelinde 13 orman yangını, 9 kırsal alan yangını çıkmıştır. Bu yangınlardan 20’si kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları sürmektedir. Mersin/Gülnar ve Manisa/Soma’da çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları ise devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

ARAZÖZ KAZA YAPTI

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Delikaya Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale sırasında arazözlerden biri, şarampole devrildi. Araçtan kendisi çıkan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ekipler ise bölgede yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Akkuyu Nükleer Santrali inşaatının kuzey kesimlerinde başlayan ve devam eden yangın sebebiyle Aydıncık- Silifke arasında yer alan tünellerinin ve Aydıncık - Silifke Devlet Yolu Büyükeceli mevkiinin yangın sebebiyle trafiğe kapatıldığını duyurdu.

AKKUYU’YA İLERLİYOR

Akşam saatlerinde rüzgarın etkisini artırması, kuzey-güney yönünde esmesi nedeniyle yangın yön değiştirerek Akkuyu Nükleer Santrali inşaatının bulunduğu bölgeye doğru ilerlemeye başladı.

Alevler, Akkuyu Nükleer Santrali inşaatının bulunduğu Büyükeceli girişindeki tüneller bölgesine ulaştı. Tünellerin ilk bölümünde yangının devam ettiği bildirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

Aydıncık - Silifke Devlet Yolu Büyükeceli mevki, yangın sebebiyle taşıt trafiğine kapatılmıştır. Transit trafik Aydıncık - Gülnar, Gülnar - Silifke güzergâhından sağlanacaktır.





Büyükeceli (Cumhuriyet) Mahallesi ve Akkuyu Nükleer Santrali'nin kuzey kesimlerinde başlayan ve devam eden yangın sebebiyle Aydıncık - Silifke Devlet Yolu 24 - 33. km’leri arasında yer alan Karayar ve Eceli 1-2-3 Tünelleri taşıt trafiğine kapatılmıştır. Alternatif Güzergâh; Trafik akışı Aydıncık - Gülnar – Silifke Yolu'ndan sağlanacaktır.

AFA'ın Gülnar ilçesindeki yangına ilişkin saat 22.20 itibariyle yaptığı yeni açıklama ise şöyle:

"SİLİFKE İLÇESİ HIRMANLI MAHALLESİ, GÜLNAR KOÇAŞLI MAHALLESİ, SİLİFKE YEŞİLOVACIK İLE GÜLNAR DEDELER MAHALLESİ ACARLI MEVKİİNDE TOPLAMDA 370 VATANDAŞIMIZ TAHLİYE EDİLMİŞTİR"