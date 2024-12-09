Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’den Suriyeliler için 'geri dönüş' mesajı

Yayınlanma: 09.12.2024 - 12:33

Güncelleme: 09.12.2024 - 12:33

Suriye’de 13 yıldır devam eden iç savaş, Esad yönetiminin sona ermesi ve aralarında radikal grupların da olduğu muhaliflerin başkent Şam’ı ele geçirmesiyle sona erdi.

Yeni bir dönemin başladığı Suriye’deki gelişmeler, Suriyeli göçmen göçünden en çok etkilenen illerin başında gelen Mersin’de de dikkatle izleniyor.

Kamuoyunda, “Suriyeli göçmenler ülkelerine dönecek mi?” sorusuna yanıt aranırken CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de göçmenlerin geri dönüşüyle ilgili bir açıklama yaptı.

''ŞARTLARIN OLUŞTURULMASI ELZEMDİR''

Vahap Seçer sosyal medya mesajında şunları söyledi:

“Bölgemizde ciddi değişimler oluyor. Umarım bu değişimler başta ülkemizin ve bölgenin hayrına olur.

Evlerini terk etmek zorunda kalan ve ülkemizde bulunan Suriyelilerin geri dönüşleri için şartların oluşturulması elzemdir.

Yıllardır sabırla 300 binden fazla Suriyeliyle kentimizdeki yaşamı paylaşan Mersinlilere teşekkür ediyorum.”