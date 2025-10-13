Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden kadınlara ücretsiz pilates desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın Macit Özcan Spor Tesisleri’nde kadınlara özel düzenlediği pilates kursları, kadınlara hem fiziksel hem de sosyal yönden katkı sağlıyor. Kursa katılan kadınlar esneklik kazanmanın yanı sıra doğru nefes teknikleri, diyafram kullanımı ve beslenme konularında da bilgilendiriliyor. Böylece kilo kontrolü ve genel vücut sağlığı konusunda destek sağlanıyor.

Kadınların hem ekonomik hem de sosyal açıdan rahat bir şekilde erişim sağlayabildiği kurslar, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin spor yoluyla topluma dokunan projelerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda Beden Eğitimi Öğretmeni ve Pilates Antrenörü olarak görev alan Duygu Kızılgök, kursların 2 Eylül’de başladığını ve hem reformer hem mat pilatesi yaptıklarını belirterek, “Kurslarımız ücretsiz ve her grubumuz 28 öğrenciden oluşuyor. Salı ve perşembe günleri olmak üzere toplamda 4 seans yapıyoruz. Pilates hem esnekliği artıran hem de konfor alanını genişleterek hareket kabiliyeti kazandıran bir spor dalı. Böylece kurs bitiminde öğrencilerimiz esneklik kazanmış oluyor” dedi.

Pilates eğitimi verirken, katılımcılara beslenme konusunda da yardımcı olduklarını ve bu sayede kilo kontrolü de sağladıklarını kaydeden Kızılgök, “Pilates’te nefes düzenliyor ve diyafram kullanmayı da öğretiyoruz. Her kurumuz 12 seans olarak devam edecek. 12 seans sonunda başka üyelerimizi alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, her alanda olduğu gibi sporda da kadınların hayatlarına dokunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Kursa 1 aydır geldiğini ve sosyal medya üzerinden kursla tanıştığını söyleyen İzdihar Kar, “Pilates kursundan çok memnunum. Daha önce de birçok kursa katıldım, ama bu kadar yararlı olanı görmedim. Buranın performansı daha yüksek. Ayrıca dışarıda bu kurslar için çok ciddi rakamlar ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir diğer kursiyer Yaprak Tuncer ise kursun ücretsiz olmasının büyük bir avantaj olduğunu ve kurs eğitmenlerinden çok memnun olduğunu aktararak, “Kadınlar için ücretsiz olması çok büyük avantaj. İnsanlar gelip burada stres atıyor. 1 aydır geliyorum. Saatlerimiz ve günlerimiz belli. Hocalarımız da çok iyi ve derslere özenle hazırlanıyoruz. Sadece kadınlara özel olması da çok iyi” dedi.