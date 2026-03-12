Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyonda yeni gelişme: Gözaltına alınan 7 kişinin işlemleri sürüyor

12.03.2026 17:17:00
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan aralarında Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'ın da olduğu 7 kişinin işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı (AA), Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik başlatılan soruşturmada yeni bilgileri paylaştı.

Başsavcılık talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, aralarında Doğukan Uyan ve 2 şirket sahibinin de olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında dün polis ekipleri, gözaltına alınanların evlerinde ve Büyükşehir Belediyesi'nin Akdeniz ilçesindeki binasında arama yapmış, Başsavcılık 21 taşınmaz, 3 araç ve 1 deniz aracına el konulduğunu bildirmişti.

