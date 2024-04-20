Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden bebekli ailelere destek paketi
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek Yeni Doğan Paketi' ile bebekli ailelere destek veriyor.
Hamile Bakım Sütü projesiyle hamilelik süresince gebe kadınlara destek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bebekler dünyaya gözlerini açtığında da Hoş Geldin Bebek Yeni Doğan Paketi ile aile bütçelerine katkı sunmaya devam ediyor. 2023 yılının Ocak ayında başlayan proje kapsamında 3 bin 500’ün üzerinde yeni doğan paketi ailelere teslim edildi.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü’nde proje sorumlusu olarak görev yapan Selime Canlı, geçen yıl ocak ayında başlayan dağıtımların aktif bir şekilde devam etiğini belirtti.
Bir bebeğin ihtiyaç duyabileceği her ürünün paket içerisinde yer aldığını ifade eden Canlı, "Paket içerisinde; bir adet bebek bezi, bir paket alt açma bezi, bir zıbın takımı, bir biberon, bir adet ateş ölçer, bir paket ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek havlusu ve bir paket sabun tozu içeren çantasıyla birlikte bir bebeğin ihtiyacı olan her şey mevcut. Projemizden tüm ilçelerimizde ikamet eden, 0-1 aylık bebeği olan bütün vatandaşlarımız faydalanabilmektedir" dedi.
BAŞVURULAR 'TEKSİN' UYGULAMASI ÜZERİNDEN
Başvuruların TEKSİN uygulaması üzerinden yapılabildiğini belirten Canlı, başvuru formunda ailelerin kendilerine en yakın mahalle mutfaklarını seçebileceklerini de kaydederek, “Teslimatlarımız mahalle mutfaklarından da yapılmaktadır. Vatandaşlarımız, sisteme girmiş oldukları iletişim numarasını tarafımıza teslimat tarihi ve saatini içeren bilgi mesajı gönderdiğinde paketlerini kimlikleriyle birlikte teslim alabilmektedirler” diye konuştu.
Tarsus’un Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan Esma Başkan da bebeği için teslim edilen ‘Hoş Geldin Bebek Yeni Doğan Paketi’nden dolayı memnun olduğunu söyledi. Bebek ihtiyaç paketinin içeriğinin oldukça zengin olduğunu vurgulayan Başkan, "Gerekli her şeyi göndermişler. Teşekkür ediyoruz" dedi.
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