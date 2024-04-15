Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı pub gündem oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı pub sosyal medyada beğeni topladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 16:06
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı pub gündem oldu
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Pozcu sahilinde alkollü içkilerin de uygun fiyata satılabildiği ‘BAR’ adlı bir pub açtı.

Öğrenci ve diğer gençlerin yoğun olduğu pub bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Türkiye’de benzerine az rastlanan bu durum, sosyal medyada gündem oldu.


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