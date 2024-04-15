Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı pub gündem oldu
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı pub sosyal medyada beğeni topladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Pozcu sahilinde alkollü içkilerin de uygun fiyata satılabildiği ‘BAR’ adlı bir pub açtı.
Öğrenci ve diğer gençlerin yoğun olduğu pub bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.
Türkiye’de benzerine az rastlanan bu durum, sosyal medyada gündem oldu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı pub sosyal medyada beğeni topladı. pic.twitter.com/NJMbNODm8b— Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehir) April 14, 2024
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