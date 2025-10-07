Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mersin'de 4 işçinin öldüğü faciadan kahreden ayrıntı: Minibüs şoförü ehliyetsiz çıktı!

Mersin'de 4 işçinin öldüğü faciadan kahreden ayrıntı: Minibüs şoförü ehliyetsiz çıktı!

7.10.2025 11:53:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Mersin'de 4 işçinin öldüğü faciadan kahreden ayrıntı: Minibüs şoförü ehliyetsiz çıktı!

Mersin’de tarım isçilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 4 kişinin hayatını kaybetmesine, 14 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Kazada öldüğü değerlendirilen bir kişiden nabız alınması üzerine şahsın hayata döndürüldüğü ve entübe edildiği öğrenildi.

Kaza, 06.40 sıralarında ilçeye bağlı Avgadı Yaylası olarak bilinen Erdemli Güzeloluk ile Sarıkaya Mahalleleri arasında Kargagediği Arkıt mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki Cemal K. idaresindeki minibüs, rot milinin çıkması üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yaklaşık 10 metrelik şarampole uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar çıkartılarak ambulanslarla çeşitli hastanelere gönderildi. Olay yerinde yapılan incelemede 4 işçinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı belirlendi.

YARALI SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Yaralılardan birinin başta ölmüş olarak değerlendirildiği ancak nabız alınmasının ardından müdahale edilerek hayata döndürüldüğü öğrenildi. Kaza yapan sürücünün da araçtan yaralı çıktığı ancak ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

VALİ TOROS: SON DERECE ÜZÜCÜ 

Olay yerinde Mersin Valisi Atilla Toros da inceleme yaparak İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy’dan bilgi aldı. Başsağlığı dileyerek kaza ile ilgili bilgi veren Vali Toros, "Sabah saat 06.40 sıralarında Erdemli ilçemize bağlı Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Tarım işçilerimizi taşıyan bir minibüs yaklaşık 10 metreden aşağı yuvarlanmış. 4 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 14 vatandaşımız da hastanelere sevk edildi. Yaralılarımızı da yakından takip ediyoruz. Hepimizin başı sağolsun, son derece üzücü bir kaza" dedi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Öte yandan, olay yerinde savcının incelemesinin ardından cenazeler ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan kimlik tespitiyle ölenlerin isimleri de belirlendi. Kazada ölenlerin Şerife Karakuş, Mustafa Üstün, Suzan Uğuz ve Münevver Anamurlu olduğu öğrenildi.

İlgili Konular: #Mersin #tarım işçileri

İlgili Haberler

CHP'li Gürer: 'Ülkemiz iş cinayetlerinde Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü olma konumunu sürdürüyor'
CHP'li Gürer: 'Ülkemiz iş cinayetlerinde Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü olma konumunu sürdürüyor' CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Ülkemiz iş cinayetlerinde Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü olma konumunu sürdürüyor. Bu konuda yapılması gereken ve alınması gereken önlemler var. Güvencesiz çalışma sona erdirilmeli. Kesinlikle iş güvenliğiyle ilgili önlemler yasada belirtildiği biçimde uygulanmalı. Bu konuda yaşanan mağduriyetlerin ve ölümlerin önüne geçirebilmesi için daha sıkı denetimlerin yapılması şarttır" dedi.
Şüpheli kadın ölümlerindeki artış cinayetleri geçti: Derinleşen tehdit
Şüpheli kadın ölümlerindeki artış cinayetleri geçti: Derinleşen tehdit Kadın dernekleri, cinayetlerin üzerlerinin örtülerek “şüpheli ölüm” gibi gösterildiğine, olayların etkin bir şekilde soruşturulmadığına, delillerin yeterince toplanmadığını” dikkat çekti.
İzmir ve Ege’de iş cinayetleri artıyor
İzmir ve Ege’de iş cinayetleri artıyor İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) raporuna göre; iş kazaları ciddi boyutlara ulaştı. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, kayıt dışı çalışma nedeniyle gerçek iş kazası verilerinin ortaya konamadığını söyledi. TÜRK-İŞ Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ise denetim eksikliklerine dikkat çekti.