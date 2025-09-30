Mersin'de asansör faciası... 7'nci kattan zemine çakıldı: 1 kadın hayatını kaybetti!

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Altaylılar Mahallesi'ndeki bir apartmanda sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; belediye personeli Pelin Kıyga'nın (27) işe gitmek için evden çıktıktan sonra 7'nci katta bindiği asansörün halatı koptu. Kıyga'nın bulunduğu kabin, zemine çakıldı.
Binada oturanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinden ağır yaralı halde çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 1 çocuk annesi Pelin Kıyga'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.