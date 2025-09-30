Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mersin'de asansör faciası... 7'nci kattan zemine çakıldı: 1 kadın hayatını kaybetti!

30.09.2025 14:38:00
DHA
Tarsus ilçesinde bir apartmanın 7'nci katında halatı koparak zemine çakılan asansörün kabininde bulunan 27 yaşındaki Pelin Kıyga, yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Altaylılar Mahallesi'ndeki bir apartmanda sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; belediye personeli Pelin Kıyga'nın (27) işe gitmek için evden çıktıktan sonra 7'nci katta bindiği asansörün halatı koptu. Kıyga'nın bulunduğu kabin, zemine çakıldı.

Binada oturanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinden ağır yaralı halde çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 1 çocuk annesi Pelin Kıyga'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

