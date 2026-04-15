Mersin’de 'bahçe' direnişi: Köylüler iş makinelerine karşı etten duvar oldu!

Mezitli ilçesine bağlı Anayurt Mahallesi’nde, mahalle sakinleri ile orman ekipleri arasında "bahçe" krizi yaşanıyor. Yıllardır ektikleri alanların orman arazisi olduğu gerekçesiyle yıkılmak istenmesine karşı çıkan vatandaşlar, dün başlayan direnişlerini bu sabah iş makinelerinin bölgeye gelmesiyle en üst seviyeye taşıdı.

İŞ MAKİNELERİNİN ÖNÜNE YATTILAR

Sabahın erken saatlerinde çok sayıda iş makinesi ve güvenlik gücü eşliğinde bölgeye gelen ekipler, ekili alanlara girmeye çalıştı. Aralarında kadınların ve yaşlıların da bulunduğu çok sayıda mahalle sakini, ağaçların kesilmesini engellemek için iş makinelerinin önüne yatarak adeta "etten duvar" oldu.

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELDİ: ARBEDE YAŞANDI

Mersin Objektif'in haberine göre; güvenlik güçlerinin bariyer kurduğu alanda, ağaçlarını korumak isteyen köylülerle ekipler arasında zaman zaman sert arbedeler yaşandı. Gözyaşları içinde feryat eden mahalle sakinleri, bu bahçelerin tek geçim kaynakları olduğunu belirterek, "Ağaçlarımızı kestirmeyeceğiz" dedi.

Olayların büyümesi üzerine bölgeye yönelik siyasi temaslar hız kazandı. MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, olay yerine görüntülü bağlanarak köylülerle ve yetkililerle görüştü. Uysal, konuyu Mersin Valisi ile paylaştığını ve bugün Tarım ve Orman Bakanı ile görüşerek sorunun çözümü için girişimde bulunacağını aktardı.

SÜREÇ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Yaşanan yoğun tepki ve yapılan görüşmelerin ardından, bölgedeki ağaç sökümü ve çam dikimi süreci şimdilik durduruldu. Köylülere çözüm için birkaç gün süre verildiği öğrenilirken, mahalle sakinlerinin bölgedeki bekleyişi sürüyor.