Mersin’de bakliyat fabrikasına silahlı saldırı: Soruşturma başlatıldı!

23.01.2026 11:16:00
DHA
Mersin’de bir bakliyat fabrikasına uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi’nde makarna üretimi de yapılan bir bakliyat fabrikasında dün akşam saatlerinde motosikletle fabrikaya gelen 2 şüpheli, iş yerine uzun namlulu silahla ateş açtı.

Saldırı sırasında fabrika binasına çok sayıda mermi isabet ederken, olayda yaralanan olmadı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekiplerin, saldırganların kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. 

