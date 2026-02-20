Mersin’de dere üzerindeki köprü çöktü: Yol trafiğe kapatıldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.02.2026 07:48:00
DHA
Mersin’in Mezitli ilçesinde, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde vatandaşların yoğun kullandığı köprü kısmen çöktü. Bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, vatandaşların yoğun olarak kullandığı dere üzerindeki köprüde çökme meydana geldi.

Bölgeye sevk edilen iş makineleri ile çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Mezitli Deresi'nin üzerinde bulunan ve yoğun olarak kullanılan köprü, kısmen çöktü. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, yol trafiğe kapatıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de köprü üzerinde onarım çalışması başlattı.

İş makineleri desteğiyle yürütülen çalışmalarda yol ve köprüde güçlendirme yapılıyor.

Çökmenin nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Mersin #köprü #çökme