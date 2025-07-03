Mersin'de gece denize giren bir kişi boğuldu, 2 kişi aranıyor!

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Atakent-Yapraklıkoy sahilinde gece saatlerinde acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; gece serinlemek için denize giren kimliği belirsiz 3 kişi, dalgalarla açığa sürüklenmeye başladı. Üç kişinin denizde çırpındığını fark eden yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin denizde yaptığı aramada akıntıyla sürüklenen 3 kişiden biri olan kimliği belirsiz kadının cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedeni bulunan kadının ve kaybolan 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Denizde kaybolan diğer 2 kişinin bulunması için ekipler arama çalışmasını sürdürüyor.



