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Mersin'de gece denize giren bir kişi boğuldu, 2 kişi aranıyor!

Mersin'de gece denize giren bir kişi boğuldu, 2 kişi aranıyor!

3.07.2025 08:55:00
Güncellenme:
DHA
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Mersin'de gece denize giren bir kişi boğuldu, 2 kişi aranıyor!

Silifke ilçesinde gece denize girdikten sonra dalgalarla sürüklenen kişiden biri boğuldu, 2 kişi ise kayboldu. Ekipler, kayıp 2 kişi için arama kurtarma çalışması başlattı.

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Atakent-Yapraklıkoy sahilinde gece saatlerinde acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; gece serinlemek için denize giren kimliği belirsiz 3 kişi, dalgalarla açığa sürüklenmeye başladı. Üç kişinin denizde çırpındığını fark eden yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin denizde yaptığı aramada akıntıyla sürüklenen 3 kişiden biri olan kimliği belirsiz kadının cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedeni bulunan kadının ve kaybolan 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Denizde kaybolan diğer 2 kişinin bulunması için ekipler arama çalışmasını sürdürüyor.


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