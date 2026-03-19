Mersin'de kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde bir kadın cinayeti daha yaşandı. Nusratiye Mahallesi Çakmak Caddesi’nde bulunan 6 katlı bir apartmanın 3. katından gelen tartışma sesleri üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, 27 yaşındaki Suriye uyruklu Shaımas Abdi’nin boşanma aşamasındaki eşi Abdulmuti Abdi (34) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İki çocuk annesi Shaımas Abdi’nin cenazesinin Suriye’de defnedileceği öğrenildi.