Mersin'de komşularının evini yakan sanığın cezası belli oldu!

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi Töre Sokak’ta 27 Ağustos tarihinde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; çiftçi Ahmet Özden ile eşi Şule Özden, oğulları Salih ile gelinleri Şerife’nin düğünü için yaylaya gitti. Düğün başladıktan kısa bir süre sonra ailenin Erdemli'deki 2 katlı müstakil evinin deposunda yangın çıktı.

Alevler hızla yayılarak depoyu ve bitişikteki evi sardı. Olay yerine sevk edilen 10 itfaiye ekibinin uzun süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ev ve depoda yaklaşık 10 milyon liralık zarar meydana geldiği ileri sürüldü.

Evin Özden ailesiyle aralarında tarla husumeti olan komşuları Ahmet İnce'nin (40) tiner dökerek yaktığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan İnce, suçunu itiraf edince tutuklandı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Hakkında Erdemli 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ahmet İnce bugün karar duruşmasına çıktı. Tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katılan İnce son savunmasında, "Olay nedeniyle çok pişmanım, tahliyemi istiyorum. Param olmadığı için de ailenin zararını karşılamam mümkün değil" dedi.

Komşusundan şikâyetçi olan Ahmet Özden ise “Zararımız giderilmesini talep ediyorum. Olay nedeniyle psikolojimiz bozuldu. Sanığa en ağır cezanın verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme, tutukla sanık Ahmet İnce'yi 'kundaklama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.