Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mersin'de şüpheli ölüm: Parkta cansız bedeni bulundu

Mersin'de şüpheli ölüm: Parkta cansız bedeni bulundu

15.06.2026 10:22:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Mersin'de şüpheli ölüm: Parkta cansız bedeni bulundu

Mersin’in Erdemli ilçesinde belediye otoparkının yanındaki kamelyada bir kişinin cansız bedeni bulundu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Merkez Mahallesi’nde belediye yanındaki otopark kenarında yer alan kamelyada sabah saatlerinde park alanından geçenler hareketsiz yatan bir şahsı fark ederek 112 Acil Komuta Merkezi’ne bilgi verdi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri 61 yaşındaki Nadir Kar olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis çevre güvenliği aldı.

Şüpheli olarak değerlendiren ölümle ilgili savcı ve polisin incelemesi sonrasında cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Mersin #ceset #park