Mersin’de tehlikeli yükleme yapan kamyon sürücüsüne ceza yağdı

Merkez Toroslar ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bir kamyonun tehlikeli yükleme yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu araç ve sürücüsü tespit edildi. Sürücüye, 3 bin 65 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Ayrıca araç sürücüsü hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında ‘trafiği ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürme’ suçundan adli işlem başlatıldı.