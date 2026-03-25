CHP'li Murat Bakan'dan 'Polis Meslek Kanunu' çağrısı: 'Polisin Sedat Peker'i etiketlediği tablo sürdürülemez'

25.03.2026 09:18:00
ANKA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Polis Meslek Kanunu" taslağına ilişkin yaptığı açıklamasında, "İntihar eden bir polisin, devletin bakanı yerine Sedat Peker'i etiketlediği bu tablo sürdürülemez" dedi. Bakan, "Vitrin değil, gerçek reform yapılmalı" çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Polis Meslek Kanunu" taslağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Polislerin yanında olduklarını belirten Bakan, "Bu kanun siyasi hesaplarla değil, sahanın gerçekleriyle yazılmalıdır" dedi.

"BİR KEZ DAHA HATIRLATIYORUZ"

Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanlığı'nın 'Polis Meslek Kanunu' taslağı hazırlığını yakından takip ediyoruz. Yıllardır meclis kürsüsünden haykırdığımız bu ihtiyaç ertelenemez bir gerçektir. İktidarın hazırladığı bu kanun bir vitrin düzenlemesi değil, sahadan gelen gerçeklere dayalı yapısal bir reform olmalıdır. Aylık 260 saati bulan mesailer, mobbing ve ekonomik çaresizlik bitmelidir. İntihar eden bir polisin, devletin bakanı yerine Sedat Peker'i etiketlediği bu tablo sürdürülemez.

Haziran 2025'te sunduğumuz ve kanunun omurgasını oluşturması gereken çözüm paketimizi bir kez daha hatırlatıyoruz: Çalışma Şartları: 12-24 ve 12-36 çakma sistemlerinin kaldırılması, fazla mesai ücretlerinin ödenmesi ve gece 8 saat üzeri mesainin yasaklanması. Özlük Hakları: Polise sendika hakkı tanınması; mülakatsız, liyakate dayalı terfi ve ikinci Şark görevinin kaldırılması.

Sosyal Destek: Her ile lojman ve kreş yapılması, rehabilitasyon merkezleri açılması. Ekonomik Refah: Polis Sandığı'nın yeniden yapılandırılması ve Emniyet Vakfı gelirlerinin doğrudan polislerin refahı için kullanılması. Bu kanun siyasi hesaplarla değil, sahanın gerçekleriyle yazılmalıdır. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da polisimizin yanındayız!"

NE OLMUŞTU?

Yeni "Polis Meslek Kanunu" ile polislerin çalışma sisteminin değişmesi bekleniyor.

Düzenleme ile düzensiz çalışma saatlerinin net kurallara bağlanması beklenirken sosyal güvence mekanizmalarının da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Polislerin çalışma sistemi sil baştan... Emniyet Kanunu değişiyor: Mesai saatlerine düzenleme!
Polislerin çalışma sistemi sil baştan... Emniyet Kanunu değişiyor: Mesai saatlerine düzenleme! İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Emniyet Kanunu'nda yapılacak değişikliklere dair ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Yeni kanun taslağıyla düzensiz çalışma saatleri net kurallara bağlanırken; sağlık, psikolojik destek ve sosyal güvence mekanizmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.
Bariyerin ardındaki meydan: ‘Polis devleti izlenimi’
Bariyerin ardındaki meydan: ‘Polis devleti izlenimi’ Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin bariyerlerle kapatılmasına ilişkin Avukat Hakları Grubu’ndan Turgay Bilge, "Bu durum, demokratik bir hukuk devleti yerine bir polis devleti izlenimi yaratmakta, kent estetiğini bozmakta ve özellikle Çağlayan’da on binlerce vatandaş, binlerce avukat ve adliye çalışanı açısından zaman kaybına ve risklere yol açmaktadır” ifadelerini kullandı.