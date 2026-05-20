Mersin'deki Göksu Irmağı’nda erkek cesedi bulundu

20.05.2026 00:42:00
DHA
Mersin’in Silifke ilçesinde Göksu Irmağı’nda sürüklenen erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede yaşamını yitiren kişinin 41 yaşındaki Ümit Başak olduğu belirlendi.
Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Irmağı'nda Ümit Başak'ın (41) cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Silifke ilçesindeki Göksu Irmağı Feyyaz Bilgen Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Bir erkek cesedinin suda sürüklendiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Su yüzeyindeki ceset, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yapılan incelemede cesedin Ümit Başak'a ait olduğu tespit edildi. Hakkında herhangi bir kayıp başvurusu bulunmayan Başak'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

İlgili Konular: #Mersin #ceset