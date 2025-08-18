Mersin'in plaka kodu ne? Mersin'in plaka numarası kaç? Mersin ve ilçelerinin plaka harfleri...

Mersin plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.
MERSİN'İN PLAKA KODU NEDİR?
Mersin’in plaka kodu 33 olup, Türkiye’de bilinen plaka kodlarından biridir. Mersin’de araç plakaları, 33 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.
Mersin Plaka Kodunun Anlamı
Mersin’in plaka kodu olan 33, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 33 sayısı, Mersin’in hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.
Mersin ve ilçelerinin plaka harfleri
Aşağıda Mersin’in ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.
Mersin İlçeleri ve Plaka Harfleri
İlçe Plaka Harfleri
Akdeniz 33 M, 33 AD
Anamur 33 AN
Aydıncık 33 AY
Bozyazı 33 BZ
Çamlıyayla 33 ÇM
Erdemli 33 ER
Gülnar 33 GN
Mezitli 33 MZ
Mut 33 MT
Silifke 33 S, 33 SL
Tarsus 33 T, 33 TR
Toroslar 33 TS
Yenişehir 33 Y, 33 YŞ