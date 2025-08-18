Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mersin'in plaka kodu ne? Mersin'in plaka numarası kaç? Mersin ve ilçelerinin plaka harfleri...

Mersin'in plaka kodu ne? Mersin'in plaka numarası kaç? Mersin ve ilçelerinin plaka harfleri...

18.08.2025 15:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Mersin'in plaka kodu ne? Mersin'in plaka numarası kaç? Mersin ve ilçelerinin plaka harfleri...

Mersin’in plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Mersin ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Mersin plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

MERSİN'İN PLAKA KODU NEDİR?

Mersin’in plaka kodu 33 olup, Türkiye’de bilinen plaka kodlarından biridir. Mersin’de araç plakaları, 33 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Mersin Plaka Kodunun Anlamı

Mersin’in plaka kodu olan 33, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 33 sayısı, Mersin’in hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Mersin ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Mersin’in ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

Mersin İlçeleri ve Plaka Harfleri
İlçe    Plaka Harfleri
Akdeniz    33 M, 33 AD
Anamur    33 AN
Aydıncık    33 AY
Bozyazı    33 BZ
Çamlıyayla    33 ÇM
Erdemli    33 ER
Gülnar    33 GN
Mezitli    33 MZ
Mut    33 MT
Silifke    33 S, 33 SL
Tarsus    33 T, 33 TR
Toroslar    33 TS
Yenişehir    33 Y, 33 YŞ

İlgili Konular: #türkiye #Mersin #Plaka