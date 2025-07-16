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Mersin’in telefon kodu kaç? Mersin’in alan kodu kaç?

Mersin’in telefon kodu kaç? Mersin’in alan kodu kaç?

16.07.2025 15:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Mersin’in telefon kodu kaç? Mersin’in alan kodu kaç?

Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde yer alan İçel (günümüzde Mersin), hem liman kenti oluşu hem de tarihi ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan önemli bir şehirdir. Türkiye’nin en büyük limanlarından birine sahip olan şehir, ekonomik açıdan da stratejik bir konumda yer alır. Telefonla iletişimde ise Mersin’in kendine özgü bir alan kodu bulunur. Peki, Mersin’in telefon kodu kaç? Mersin’in alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Mersin, önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Mersin'den alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Mersin’in telefon kodu kaç? Mersin’in alan kodu kaç?

MERSİN'İN TELEFON KODU KAÇ?

Mersin iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0324’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Mersin için bu kod 324 olarak belirlenmiştir.

MERSİN'İN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

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