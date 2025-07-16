Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Mersin, önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Mersin'den alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Mersin’in telefon kodu kaç? Mersin’in alan kodu kaç?

MERSİN'İN TELEFON KODU KAÇ?

Mersin iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0324’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Mersin için bu kod 324 olarak belirlenmiştir.

MERSİN'İN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.