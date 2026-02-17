Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mersin Limanı'nda işten çıkarılanlara destek eylemi: 'Bu çocukların vebalini boynunuza almayın!'

Mersin Limanı'nda işten çıkarılanlara destek eylemi: 'Bu çocukların vebalini boynunuza almayın!'

17.02.2026 14:43:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Mersin Limanı'nda işten çıkarılanlara destek eylemi: 'Bu çocukların vebalini boynunuza almayın!'

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, 1 Ocak’tan beri yabancı sermayeli Uluslararası Mersin Limanı İşletmecisi önünde "İşimizi geri istiyoruz" talebiyle eylem yapan işçilere ve ailelerine destek verdi. Platform sözcüsü İsmail Oğuz, liman işletmecisine "Bu çocukların vebalini almayın. İşçi kardeşlerimizi derhal işlerine geri alın" çağrısında bulundu.

Uluslararası Mersin Limanı İşletmecisi (MIP) tarafından işletilen Mersin Limanı'nda taşeron firma bünyesinde çalışıyorken, firmanın sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle 31 Aralık 2025 tarihinde işten çıkarılan 186 işçinin ve ailesinin liman A kapısı önündeki eylemi sürüyor. İşçilerin eş ve çocukları da eyleme destek verdi. 

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri de işçileri ziyaret ederek destek mesajlarını iletti.

"PATRONLARIN DERDİ İŞÇİYİ DAHA UCUZ VE ÖRGÜTSÜZ ÇALIŞTIRMAK"

İşçilerin örgütlendiği TÜMTİS Sendikası'nın Mersin Şube Başkanı Savaş Gürkan yaptığı açıklamada şöyle konuştu: 

"İşveren, sözleşmenin bittiğini iddia etmektedir. Ancak hepimiz çok iyi biliyoruz ki burada esas amaç, işçilerin sendikalı olmasını engellemektir. 'İşçiyi ne kadar sendikasız çalıştırırsam o kadar kar ederim' anlayışıyla hareket edenler, emeği, hakkı ve hukuku yok saymaktadır. Patronların derdi işin sürmesi değil, işçiyi daha güvencesiz, daha ucuz ve örgütsüz çalıştırmaktır. Biz bu haksızlığın karşısında susmadık. 1 Ocak'tan bu yana burada direnişimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ve bu hukuksuzluk son bulana, işçiler geri alınana kadar da mücadelemiz sürecektir."

"BU ÇOCUKLARIN VEBALİNİ BOYNUNUZA ALMAYIN"

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü ve Makine Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı İsmail Oğuz ise, "Bizler her zaman işçinin, emekçinin, ezilenin yanında olacağımızı ve bu mücadeleden geri adım atmayacağımızı bildirmek istiyoruz. Bu öğrencilerin, bu çocukların vebalini boynunuza almayın. Derhal bu yanlış adımdan vazgeçin ve bu işçi kardeşlerimizi derhal işlerine geri alın" dedi. 

İlgili Konular: #Mersin Limanı

İlgili Haberler

CHP tepki gösterdi: Bayrampaşa Belediyesi’nin AKP’li başkanvekili işten çıkarmalara başladı
CHP tepki gösterdi: Bayrampaşa Belediyesi’nin AKP’li başkanvekili işten çıkarmalara başladı Bayrampaşa Belediyesi’nde CHP'li belediye başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından göreve gelen AKP’li Başkanvekili İbrahim Akın’ın çalışanları hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkardığı öğrenildi. CHP İlçe Başkanı Alican Çam, uygulamanın “hukuksuz ve keyfî” olduğunu belirterek tepki gösterdi.
ÇGD'den Sözcü TV’de işten çıkarmalara tepki
ÇGD'den Sözcü TV’de işten çıkarmalara tepki Çağdaş Gazeteciler Derneği, "EKOL TV’de onlarca meslektaşımızın, ardından Nefes ve YeniŞafak gazetelerinde birçok gazeteci arkadaşımızın işsiz bırakılmasının üzüntüsünü yaşadık. Bu vahim tablo, TELE1’e yapılan kayyum darbesiyle daha da derinleşmiş, onlarca gazeteci bir gecede ekmeğinden edilmiştir. Şimdi de Sözcü TV’de yaşanan yönetim değişikliğinin hemen ardından, hiçbir gerekçe gösterilmeden en az 15 meslektaşımızın işten çıkarılmasını kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz. Sözcü TV yönetimini, bu yanlış kararı yeniden değerlendirmeye davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Kayyım yönetiminde işten çıkarma kararı: Van'da 52 şoförün işine son verildi!
Kayyım yönetiminde işten çıkarma kararı: Van'da 52 şoförün işine son verildi! Van Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetini üstlenen İsa Akar Taşımacılık Limited Şirketi'nde 52 şoförün işine son verildi. Şoförlerden Yusuf Acar, "Yaklaşık 15-20 yıldır bu arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Hepimiz evliyiz ve mağduruz. Yetkililerden bize el atılmasını istiyoruz. Bizim gayemiz ekmeğimiz, başka bir derdimiz yok" dedi.