CHP tepki gösterdi: Bayrampaşa Belediyesi’nin AKP’li başkanvekili işten çıkarmalara başladı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun 16 Eylül 2025'te tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimi CHP'nin adayı kazanmıştı. Ancak mahkeme kararıyla seçim iptal edilmiş ve yenilenen seçimi AKP'nin adayı İbrahim Akın kazanmıştı.

CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam yaptığı yazılı açıklamada AKP’li Belediye Başkanvekili İbrahim Akın'ın belediye çalışanlarını işten çıkardığını duyurdu.

CHP İlçe Başkanı Alican Çam’ın açıklaması şöyle:

“Belediyemizde yaşanan hukuksuzluk artık gizlenemez. Görevi geçici, yetkisi sınırlı Belediye Başkan Vekili, verdiği ‘kimse işten çıkarılmayacak’ sözünü hiçe sayarak, hiçbir gerekçe göstermeden çalışanları işten çıkarmaktadır. Hiç kimse emekle oynayarak belediyeyi kişisel hesaplaşma alanına çeviremez. Bu keyfî uygulamaların sorumluları hem hukuken hem kamuoyu önünde hesap verecektir. Makam geçici, adalet kaçınılmazdır. Mücadelemiz durmaksızın sürecektir.”