Mersin Limanı’nda 11 kilogram kokain ele geçirildi
Suç örgütü lideri Sedat Peker'in daha önce işaret ettiği Mersin Limanı, bir kez daha uyuşturucu operasyonuyla gündem oldu.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Güney Amerika ülkelerinden Mersin Limanı’na uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda, Ekvator’dan Mersin Limanı’na getirilen muz yüklü konteynerler riskli olarak değerlendirildi. Riskli konteynerler gemiden indirilerek ’x-ray’ taramasından geçirildi.
Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından bu konteyner arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerin de dahil edildiği aramada konteynerin ön bölümüne gizlenmiş 10 paket halinde 11 kilogram kokain ele geçirildi.
Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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