Ünlü model Gigi Hadid, uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı

Yayınlanma: 19.07.2023 - 12:40

Güncelleme: 19.07.2023 - 12:40

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, Cayman Adaları'na seyahate çıkarken bavulunda uyuşturucu madde bulunması nedeniyle Owen Roberts Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandı.

Cayman Adaları Gümrük ve Sınır Kontrolü'nden yapılan açıklamada, "Jelena Noura Hadid olarak tanınan Gigi Hadid ve arkadaşı influencer Leah Nicole McCarthy'nin, 10 Temmuz'da bavullarında uyuşturucu madde bulundurması nedeniyle tutuklandığı, ardından bin 200 dolar kefaletle serbest bırakıldığı" belirtildi.

Hadid ve arkadaşının "suçunu kabul ettiğini" belirten yetkililer, "ABD'den Cayman Adaları'na özel bir uçakla gelen çift, bagajlarının aranmasının ardından tutuklandı ve az miktarda marihuana ele geçirildi" dedi.

"TIBBİ REÇETE İLE ALDI"

Hadid'in bir temsilcisi CBS News'e yaptığı açıklamada, olayı doğrulayarak, Hadid'in, "uyuşturucu maddeyi New York'ta tıbbi reçete ile yasal olarak satın aldığını" söyledi.

Temsilci, uyuşturucu maddenin "2017 yılından bu yana Cayman Adaları'nda tıbbi kullanım için yasal" olduğunu vurgulayarak, "Hadid'in sicili temiz kaldı ve adada geçirdiği zamanın geri kalanının tadını çıkardı" diye konuştu.