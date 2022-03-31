Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

31 Mart 2022 Perşembe, 09:57

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, biri ABD uyruklu 12 şüphelinin örgüt üyelerine ve ailelerine maddi yardımda bulundukları belirlendi.

Bunun üzerine şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu sabah Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanması için Mersin, İstanbul ve Balıkesir'de çalışma başlattı.

Yapılan eş zamanlı operasyonlarda 1'i yabancı uyruklu 11 kişi gözaltına alındı.