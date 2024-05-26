Mersin merkezli 4 ilde yasadışı bahis operasyonu: 31 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasadışı bahis oynatmak suretiyle haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlediği operasyonda 32 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 10:09
Mersin merkezli 4 ilde yasadışı bahis operasyonu: 31 gözaltı
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri yasadışı bahisle ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında Mersin Antalya, Karaman ve Malatya’da 28 adres ile 31 şüpheli belirlendi.

Bunun üzerine jandarma ekipleri Mersin merkezli 4 ilde internet üzerinden yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda tüm şüpheliler yakalandı. Jandarmada ifadesi alınan şüpheliler Mersin Adliyesi’ne sevk edildi.

Adreslerde yapılan aramada ise 137 adet cep telefonu, 224 adet sim kart, 12 adet bilgisayar, 4 bin 443 adet kredi/banka kartı, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 52 parça ziynet eşyası, yasadışı bahisten elde edilen 22 bin 700 dolar ve 79 bin 370 TL ile çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Öte yandan, suçtan elde edilen gelirle alındığı değerlendirilen 5 adet lüks otomobile de el konulduğu bildirildi.


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