Mersin Şehir Hastanesi'nde ticari faaliyet yürüten şirket kira ödememiş

28 Eylül 2021 Salı, 13:39

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı Denetim Raporu’nda, Mersin Şehir Hastanesi'nde ticari faaliyet yürüten şirketin, ödenmesi gereken kira tutarı tespit edilmediği için kira ödemesi yapmadığı belirlendi. Hastanedeki ticari alanların iklimlendirme bedellerinin de İdare tarafından ödendiği tespit edildi.

Raporda konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"FİRMA TARAFINDAN İDAREYE ÖDEME YAPILMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

"Mersin Şehir Hastanesi’nde ticari faaliyetlere ilişkin firma tarafından İdare’ye ödeme yapılmadığı ve ticari alanların iklimlendirme bedellerinin İdare tarafından ödendiği tespit edilmiştir.

Hizmete açılan şehir hastanelerinin uygulama projelerinde görevli şirketler tarafından işletilmek üzere ticari alanlar belirlenmesine ve bazı görevli şirketlerin uygulama projesinde belirtilen alanlardan daha fazla bir alanda ticari faaliyette bulunduğu İdare tarafından tespit edilmesine rağmen kullanım bedeli revizyonu yapılmamıştır.

Yapılan incelemede, hizmete açılan şehir hastanelerinde görevli şirket tarafından kullanılan mevcut ticari alanların, İdare tarafından onaylanan uygulama projelerinde yer alan ticari alanlardan daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Şehir hastaneleri sözleşmelerine göre görevli şirketler İdare tarafından onaylanmış uygulama projelerine uygun hareket etmekle mükelleftir. Ancak onaylı uygulama projelerinde yer almamasına rağmen şirketler tarafından bazı alanlarda ticari faaliyet yürütülmektedir. Bununla birlikte görevli şirketlerce ihale aşamasında verilen tekliflerde yer alması gereken hususlardan biri de ticari alanlardan elde edilecek gelirler ve bu gelirlerin teklife esas kullanım bedeli ödemelerine etkisidir.

Görevli şirketlerin uygulama projelerinde belirtilen ticari alanlardan daha fazla bir alanda ticari faaliyet yürütüyor olmasıyla, ticari alanlardan elde edilecek gelirlerini artırması muhtemel olacağından söz konusu mevcut durum dolayısıyla İdare tarafından kullanım bedelinde bir revizyon yapılması gerekliliği de ortaya çıkmaktadır.

2019 yılı Denetim Raporu'na İdare tarafından verilen cevapta, İdare tarafından ticari alanların kabulü için kurulan komisyonlarca, yerinde yapılan tespitlerle ticari kullanım alanları belirlendiği, ihale şartları ile uygulama projelerindeki farklılıklar göz önünde bulundurularak kullanım bedelinden düşülecek miktarın ya da şirketten talep edilecek tutarın belirleneceği ifade edilmişse de, 2020 yılı denetimi kapsamında yapılan incelemede İdare tarafından söz konusu husus ile ilgili bir çalışma yapılmadığı anlaşılmıştır.

"ŞİRKET TARAFINDAN KİRA ÖDEMESİ YAPILAMADI"

Mersin Şehir Hastanesi sözleşmesinde görevli şirket tarafından ticari faaliyetlerin yürütülmesi için 1.000 metrekarelik ticari alan öngörüldüğü ve söz konusu ticari alanlar için şirketin İdare'ye kira ödeme yükümlülüğünün bulunduğu belirtilmesine rağmen, ödenmesi gereken kira tutarı tespit edilmediğinden şirket tarafından kira ödemesi yapılmamıştır.

Yapılan incelemede, Mersin Şehir Hastanesi'nin uygulama projesinde brüt 4.607,43 metrekare ticari alan öngörüldüğü ancak görevli şirket tarafından 4.757,43 metrekare alanda ticari faaliyetin gerçekleştirildiği ve hastane hizmete açılmasından itibaren ticari faaliyetlerin yürütülmesine rağmen, görevli şirket tarafından ödenmesi gereken ticari alanlara ilişkin kira bedelinin sözleşme ve eklerinde kira bedelinin tutarına ilişkin bir hüküm bulunmadığından ödenmediği tespit edilmiştir.

2019 yılı Denetim Raporu'na İdare tarafından verilen cevapta, ihale şartları ile uygulama projelerindeki farklılıklar göz önünde bulundurularak kullanım bedelinden düşülecek miktarın ya da şirketten talep edilecek tutarın belirleneceği ifade edilmişse de 2020 yılı denetimi kapsamında yapılan incelemede İdare tarafından bu hususa ilişkin düzeltici işlem tesis edilmediği anlaşılmıştır."