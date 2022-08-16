Mersin'de 24 gündür kayıp olan kişinin cansız bedeni bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde bamya ve üzüm toplamak için bahçeye giden 62 yaşındaki Uğur Taşyürek 24 gün sonra ölü bulundu.
Tarsus ilçesinde 24 Temmuz Pazar günü Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki evinden bamya ve üzüm toplamak için bahçeye gittiği öğrenilen Uğur Taşyürek'ten bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı arama yaptı.
Yapılan tüm aramalar sonuçsuz kalırken bugün Çatalçam mevkiinden geçen bir kişi cesetle karşılaştığı ihbarında bulundu. Jandarmaya bilgi verilmesi üzerine gelen ekipler, cesedin kayıp şahıs Uğur Taşyürek olduğunu tespit etti. Taşyürek'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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