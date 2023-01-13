Mersin’de 250 bin liralık dolandırıcılık: 2 gözaltı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 11:49

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 11:55

Gaziantep'te faaliyet gösteren firmada sevkiyat elemanı olarak çalışan S.K. ve M.E.P., ürün getirdiği Mersin'de dolandırıldığını öne sürüp Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne şikayette bulundu.

Sevkiyat elemanları, L.Y. olarak bildikleri kişinin 250 bin TL değerinde zücaciye ürünü siparişi verdiğini, ürünleri getirerek Toroslar ilçesi Çukurova Mahallesi'ndeki depoya indirdiğini kaydetti.

L.Y.'nin ödemeyi dolar bozdurup nakit yapacağını söylemesinin ardından birlikte depodan ayrıldıklarını, daha sonra ortadan kaybolduğunu kaydeden sevkiyat elemanları, depoya döndüklerinde ise ürünlerin yerinde olmadığını belirtti.

Şikayet üzerine ekipler, şüpheliler L.Y. ve ona yardım eden O.Y.'yi tespit etti.

Ekipler, ürünlerin ilk depodan Toroslar ilçesinde başka depoya nakledildiği belirledi. Şüpheliler L.Y. ve O.Y. gözaltına alındı.

Depolardaki ürünler, sahiplerine teslim edildi.