Mersin'de 44 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Mersin'de bir otomobilde yapılan aramada 44 adet ruhsatsız tabanca bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ruhsatsız silah ticaretine yönelik çalışma başlattı.
Yapılan koordineli çalışma sonucunda, şüpheliler R.O. ve H.O.'nun kimliği belirlendi.
Şüphelilerin içinde olduğu otomobilde yapılan aramada çeşitli bölmelerine gizlenmiş halde 44 adet tabanca ve 44 adet şarjör ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.O., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. H.O ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Etiketler: #Mersin #tabanca #ruhsatsız tabanca
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