Mersin’de 620 bin adet makaron ele geçirildi
Mersin’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 620 bin adet makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Silifke ilçesinde bir şüphelinin elinde bulunan kaçak makaronları piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler, belirlenen bir araca operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın aracından yapılan aramada ise 620 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü.
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