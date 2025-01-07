Mersin'de acı olay... Sahte alkol can aldı!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 15:30

Güncelleme: 07.01.2025 - 15:30

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Yusuf Ünlü (40), yılbaşı gecesi kimliği belirsiz kişilerden aldığı alkolü içtikten kısa süre sonra rahatsızlandı. Nefes alıp vermekte zorlanan Ünlü, yakınlarının haber vermesiyle ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede entübe edilen Yusuf Ünlü, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tükettiği sahte alkolden dolayı hayatını kaybettiği belirtilen Ünlü'nün cenazesi, otopsisinin ardından şehir mezarlığında defnedidi. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.