Kahvehaneye 'sahte içki' baskını: 2 kişi gözaltında

Aksaray’da bir kahvehaneye operasyonu düzenleyen jandarma, sahte içki ve uyuşturucu haplarla birlikte 2 şahsı suçüstü yakaladı.

Kahvehaneye 'sahte içki' baskını: 2 kişi gözaltında
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İHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 12:41

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri bir kahvehanede sahte içki imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler belirlenen adresi 2 gün boyunca takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak gerçekleştirilen takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Kahvehaneye yönelik gerçekleştirilen operasyonda S.B. ve İ.İ. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 30 litre sahte içki, 10 adet uyuşturucu hap, 8 adet alkol üretimi ve damıtma işleminde kullanılan malzeme, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.


Etiketler: #sahte #Sahte içki

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