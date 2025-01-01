Ekiplerden adreslere baskın! Bilecik’te 'sahte içki' operasyonu

Yayınlanma: 01.01.2025 - 12:55

Güncelleme: 01.01.2025 - 12:56

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını koruma ve toplum güvenliğini sağlama amacıyla kararlılıkla yürüttükleri çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 142 şahıs, 38 umuma açık yer kontrol edildi.

Operasyon kapsamında, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 2 adet şarjör, 14 adet 7,65 mm çapında dolu fişek, 2 adet yivsiz av tüfeği, 7 adet bandrolsüz içki, 24 adet şişelere doldurulmuş el yapımı içki, 15 litre el yapımı içki, 10 litre etil alkol ve 12 adet içki yapımında kullanılan aroma verici ele geçirildi.