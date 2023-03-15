Mersin'de AKP'lilerden toplu istifa
Mersin'in Bozyazı İlçesi'ndeki 50 AKP üyesi "Dayatılan ilçe başkanı istemiyoruz" diyerek topluca istifa etti.
Mersin'de AKP Bozyazı İlçe Başkanlığı'na üye 50 kişi ''dayatma ilçe başkanı istemiyoruz'' diyerek topluca istifa etti. İstifa eden üyeler dilekçelerini bir araya getirerek AKP Bozyazı İlçe Başkanlığı binasına astı.
Görüntüler aynı zamanda sosyal medyada paylaşılırken toplu istifa protestosu kameraya kaydedildi. Kayıt sırasında bir AKP üyesinin "Reisin yanındayız. Tepkimiz reise değil, dayatma ilçe başkanı istemiyoruz. Bizim amacımız reise güç katmak, engel olmak değil" dediği görülüyor.
Yapılan toplu istifa eyleminin ardından istifa dilekçeleri AKP Mersin Bozyazı İlçe Başkanlığı'na mandallarla asıldı.
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